Держдепартамент США та Німецький фонд Маршалла засновують Партнерство українських міст для сталого міського відновлення

Партнерство українських міст буде офіційно запущено на червневій конференції з відновлення України в Берліні.

Держдепартамент США та Німецький фонд Маршалла Сполучених Штатів (GMF) оголосили про створення Партнерства міст України (UCP) для сталого міського відновлення.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Зазначається, що Партнерство міст України допоможе українцям перепроектувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та стійкі міста.

“Державний департамент і GMF співпрацюватимуть, щоб залучити ключових зацікавлених сторін, технічних експертів і фінансових партнерів до зусиль UCP, використовуючи енергію та винахідливість компаній і приватного сектору, університетів, неурядових організацій і фондів”, - повідомляє Держдепартамент.

Німецький фонд Маршалла буде виконувати функції Секретаріату UCP, створювати нові трансатлантичні партнерства, програми та альянси між європейськими та американськими організаціями з метою сприяння відновленню та реконструкції щонайменше трьох українських міст.

В свою чергу, UCP допоможе розширити можливості нового покоління українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних команд.

UCP співпрацюватиме з урядом України, ЄС та його державами-членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами. Метою такої співпраці буде допомога містам-бенефіціарам знайти ресурси, необхідні для відновлення.

UCP задумане як трирічна ініціатива і буде офіційно запущено на червневій конференції з відновлення України в Берліні.