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Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду

Якщо Сенат підтримає цей законопроєкт, чверті урядових установ не загрожуватиме шатдаун до осені.

Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Фото: EPA/UPG

Бюджетний процес у США поступово виходить із глухого кута: у Палаті представників підтримали законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня. 395 конгресменів висловилися "за", демократи переважили республіканську більшість.

Як зазначає Bloomberg, документ передбачає 460 мільярдів доларів для роботи 11 установ, серед яких міністерство внутрішніх справ, мін'юст, відомство у справах ветеранів, департамент урбаністичного розвитку та космічна агенція NASA. 

Тепер справа за Сенатом: верхня палата парламенту має підтримати той самий законопроєкт до 8 березня, щоб уникнути шатдауну. Усі інші урядові організації чекатимуть на схвалення свого бюджету до 23 березня. Якщо вірити спікерові Майку Джонсону, після вирішення бюджетних справ Палата представників має нарешті перейти до питання виділення 60 мільярдів доларів військової підтримки для України.

  • У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами. 
  • Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомства припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування. 
  • За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів. 
  • Якщо конгресмени не здатні домовитися про новий фінансовий документ, вони можуть ухвалити продовження фінансування установи на минулорічному рівні. Тоді дедлайн щодо рішення переноситься на пізнішу дату. Саме так і сталося на початку березня.
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