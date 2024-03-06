Туреччина почала дотримуватися санкцій проти Росії, — Bloomberg

Заради покращення військових відносин із США Туреччина почала частково дотримуватися фінансових санкцій проти РФ, пише Bloomberg.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан має намір зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні у четвер, лише через кілька днів після прийому представника РФ Сергія Лаврова в Туреччині.
Йому дедалі важче балансувати, підтримуючи зв'язки з двома протиборчими країнами, які перебувають у конфлікті, зокрема, через вторгнення РФ на Україну.
Очікується, що Фідан обговорить скасування санкцій США, спрямованих проти оборонної промисловості Туреччини у зв'язку з придбанням нею сучасної російської системи протиракетної оборони С-400. У НАТО побоюються, що вона може становити загрозу для бойових літаків-невидимок п'ятого покоління F-35.
Водночас Туреччину виключили з програми винищувачів F-35, і Фідан може спробувати домовитися про відшкодування 1,4 мільярда доларів, які Туреччина раніше вклала в цю ініціативу.
Однак після схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО, США підписали продаж Анкарі військових літаків F-16, ракет і бомб американського виробництва на суму 23 мільярди доларів, що стало поштовхом до військових відносин між давніми союзниками.
Як пише Bloomberg, Туреччина є важливим партнером США на Близькому Сході. Авіабази країни, зокрема Інджирлік, де знаходяться ядерні боєголовки США, використовувалися для шпигування за Росією під час холодної війни, авіаударів проти Ісламської держави в Сирії та для транспортування постачання для військ США в Афганістані та Іраку.
- Анкара виступає проти санкцій Заходу проти Москви попри критику вторгнення Росії в Україну. Хоча Туреччина заявила, що на території країни санкції обходити не зможуть, торік Вашингтон посилив тиск, щоб припинити транзит товарів подвійного призначення, які Росія може використовувати на полі бою. Сполучені Штати попередили, що турецькі банки та компанії можуть постраждати від наступних американських санкцій.
- Росія є найбільшим експортером сирої нафти та дизельного палива в бідну енергоресурсами Туреччину. За 11 місяців 2023 року Москва доставила Анкарі 8,9 мільйона тонн сирої нафти та 9,4 мільйона тонн дизельного палива.
- Загроза США застосувати санкції до фінансових фірм, які ведуть бізнес з Москвою, послабила турецько-російську торгівлю.