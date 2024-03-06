Сьогодні, 6 березня, польські фермери влаштували масштабну акцію протесту у столиці країни Варшаві, вимагаючи скасувати Зелену угоду та обмежити поставки продовольства з України.
Про це пише "Європейська правда" з повідомленням на Polsat News. Також повідомили у RMF24.
Зазначається, що фермери розпочали акцію об 11:00 перед офісом прем'єр-міністра. Це спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту.
За даними ЗМІ, фермерам не дозволили в'їхати до Варшави з тракторами – були встановлені загородження і шипи, щоб перешкодити їм в'їхати в столицю. На деяких під’їздах до столиці Польщі утворилися трьохкілометрові затори. Деякі із національних доріг перекриті.
До початку акції також повідомляли про інциденти, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Зокрема, протестувальники підпалили шини перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра. Туди ж принесли труну, яка символізувала польське сільське господарство.
Як йдеться у матеріалі, фермери несуть антиукраїнські плакати.
"Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нам болить, про що він повинен знати. Зелений курс, все, що з ним пов'язано, і захист польських кордонів від напливу неконтрольованих продуктів з України, Росії та Білорусі. Це те, що нам болить…Цей Зелений курс – це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі об'єднані разом. В єдності – сила, ми не дозволимо розділити фермерів", – сказав один з лідерів протесту під час свого виступу, повідомило видання.
Після виступів демонстранти попрямували до будівлі Сейму – фермери вимагатимуть, щоб до них вийшов спікер Шимон Головня.
- 27 лютого у Польщі, в центрі Варшави фермери вже протестували проти імпорту продовольства з України. Зокрема, протестувальники розвели багаття та запалили фаєри.
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
- 29 лютого польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що не виключає впровадження заборони на ввезення російської та білоруської агропродукції. Він визнав, що вона також завдає шкоди їхньому ринку. Напередодні він повідомив, що Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України.