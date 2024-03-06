Сьогодні, 6 березня, польські фермери влаштували масштабну акцію протесту у столиці країни Варшаві, вимагаючи скасувати Зелену угоду та обмежити поставки продовольства з України.

Про це пише "Європейська правда" з повідомленням на Polsat News. Також повідомили у RMF24.

Зазначається, що фермери розпочали акцію об 11:00 перед офісом прем'єр-міністра. Це спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту.

За даними ЗМІ, фермерам не дозволили в'їхати до Варшави з тракторами – були встановлені загородження і шипи, щоб перешкодити їм в'їхати в столицю. На деяких під’їздах до столиці Польщі утворилися трьохкілометрові затори. Деякі із національних доріг перекриті.

До початку акції також повідомляли про інциденти, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Зокрема, протестувальники підпалили шини перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра. Туди ж принесли труну, яка символізувала польське сільське господарство.

Фото: EPA/UPG Протест фермерів у Варшаві

Як йдеться у матеріалі, фермери несуть антиукраїнські плакати.

"Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нам болить, про що він повинен знати. Зелений курс, все, що з ним пов'язано, і захист польських кордонів від напливу неконтрольованих продуктів з України, Росії та Білорусі. Це те, що нам болить…Цей Зелений курс – це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі об'єднані разом. В єдності – сила, ми не дозволимо розділити фермерів", – сказав один з лідерів протесту під час свого виступу, повідомило видання.

Фото: EPA/UPG Протест фермерів у Варшаві

Фото: EPA/UPG

Після виступів демонстранти попрямували до будівлі Сейму – фермери вимагатимуть, щоб до них вийшов спікер Шимон Головня.