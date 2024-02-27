​У центрі Варшави фермери організували протести

У Польщі, в центрі Варшави фермери близько 11.00 зібралися на протест проти імпорту продовольства з України. На Парадній площі протестувальники розвели багаття та запалили фаєри.

Як повідомили у polsatnews.pl, учасники акції несли прапори і транспаранти. Серед написів було гасло "Стіна для фермера". На чолі маршу також з'явилася інсталяція у формі танка, зроблена з тюків сіна.

Зазначається, що у протести вже втрутилася поліція.

Перед протестувальниками виступив представник Загальнопольської профспілкової угоди OPZZ Славомір Іздебський. Він заявив, що "нас є кілька десятків тисяч. (...) Було, є і буде лише три вимоги. Уряд повинен домовитися з нами рано чи пізно".