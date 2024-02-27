​У центрі Варшави фермери організували протести

У Польщі, в центрі Варшави фермери близько 11.00 зібралися на протест проти імпорту продовольства з України. На Парадній площі протестувальники розвели багаття та запалили фаєри.
Як повідомили у polsatnews.pl, учасники акції несли прапори і транспаранти. Серед написів було гасло "Стіна для фермера". На чолі маршу також з'явилася інсталяція у формі танка, зроблена з тюків сіна.
Зазначається, що у протести вже втрутилася поліція.
Перед протестувальниками виступив представник Загальнопольської профспілкової угоди OPZZ Славомір Іздебський. Він заявив, що "нас є кілька десятків тисяч. (...) Було, є і буде лише три вимоги. Уряд повинен домовитися з нами рано чи пізно".
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону з пʼяти кроків – "План взаємопорозуміння".
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