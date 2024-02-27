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У Британії обікрали вантажівку зі спорядженням для ЗСУ, - Міноборони Нідерландів

У Британії обікрали вантажівку зі спорядженням для ЗСУ, - Міноборони Нідерландів
Фото: Міноборони Нідерландів

Під час транспортування були викрадені військова форма та спорядження, що призначалися для українських військових, які проходять навчання у Великій Британії.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

“Військова форма та спорядження були викрадені під час перевезення з Нідерландів до Великої Британії. Вони призначалися для українських солдатів, які проходять навчання у Великій Британії. Товари були вкрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пограбування сталося під час нічної зупинки. Брезент вантажного відсіку вантажівки був розрізаний.

Місцева поліція розслідує крадіжку.

  • Українські військові проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex. До неї також залучені нідерландські солдати.
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