У Британії обікрали вантажівку зі спорядженням для ЗСУ, - Міноборони Нідерландів

Під час транспортування були викрадені військова форма та спорядження, що призначалися для українських військових, які проходять навчання у Великій Британії.
Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
“Військова форма та спорядження були викрадені під час перевезення з Нідерландів до Великої Британії. Вони призначалися для українських солдатів, які проходять навчання у Великій Британії. Товари були вкрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пограбування сталося під час нічної зупинки. Брезент вантажного відсіку вантажівки був розрізаний.
Місцева поліція розслідує крадіжку.
- Українські військові проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex. До неї також залучені нідерландські солдати.