У Британії обікрали вантажівку зі спорядженням для ЗСУ, - Міноборони Нідерландів

Під час транспортування були викрадені військова форма та спорядження, що призначалися для українських військових, які проходять навчання у Великій Британії.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

“Військова форма та спорядження були викрадені під час перевезення з Нідерландів до Великої Британії. Вони призначалися для українських солдатів, які проходять навчання у Великій Британії. Товари були вкрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пограбування сталося під час нічної зупинки. Брезент вантажного відсіку вантажівки був розрізаний.

Місцева поліція розслідує крадіжку.