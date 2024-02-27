Прем'єр Чехії: На спецсаміті в Парижі домовилися якнайшвидше збільшити потужності з виробництва зброї

Глава чеського уряду відзначив, що ініціативи його держави про "забезпечення боєприпасів із третіх країн" знайшла підтримку партнерів.

Ще одна домовленість учасників спеціального саміту союзників України, який відбувся 26 лютого у Парижі, - нарощування потужностей із виробництва зброї європейськими країнами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Затримати і зупинити Росію якнайдалі від наших кордонів — набагато кращий варіант, ніж якби Росія підійшла до кордонів Словаччини і захотіла просунутися далі. У Парижі ми домовилися збільшити постачання боєприпасів в Україну та якнайшвидше збільшити збройові потужності європейських країн", - розповів Фіала.

Він зауважив, що "рішучість протистояти російській агресії та підтримати Україну в її справедливій боротьбі виявилася дуже сильною".

Глава чеського уряду відзначив, що ініціативи його держави про "забезпечення боєприпасів із третіх країн знайшла відгук протягом усього саміту та отримає підтримку багатьох країн."

Саміт у Парижі 26 лютого. Про що домовлялися