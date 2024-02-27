Прем'єр Чехії: На спецсаміті в Парижі домовилися якнайшвидше збільшити потужності з виробництва зброї

Ще одна домовленість учасників спеціального саміту союзників України, який відбувся 26 лютого у Парижі, - нарощування потужностей із виробництва зброї європейськими країнами.
Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
"Затримати і зупинити Росію якнайдалі від наших кордонів — набагато кращий варіант, ніж якби Росія підійшла до кордонів Словаччини і захотіла просунутися далі. У Парижі ми домовилися збільшити постачання боєприпасів в Україну та якнайшвидше збільшити збройові потужності європейських країн", - розповів Фіала.
Він зауважив, що "рішучість протистояти російській агресії та підтримати Україну в її справедливій боротьбі виявилася дуже сильною".
Глава чеського уряду відзначив, що ініціативи його держави про "забезпечення боєприпасів із третіх країн знайшла відгук протягом усього саміту та отримає підтримку багатьох країн."
Саміт у Парижі 26 лютого. Про що домовлялися
- До саміту 26 лютого також долучився через відеозв'язок Президент України Володимир Зеленський.
- Країни-союзники домовилися за підсумками заходу створити ще одну коаліцію щодо надання зброї – цього разу далекобійних бомб і ракет.
- Також точилися дискусії про відправлення західних військових в Україну. Президент Франції повідомив про відсутність відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому".
- Президент Польщі наголосив, що в цьому питанні "не було абсолютно ніякої згоди" і "таких рішень абсолютно немає".
- Крім того, учасники саміту схвалили п’ять "категорій дій", над якими необхідно терміново працювати. Серед них - кіберзахист, спільне виробництво зброї та боєприпасів на території України, захист країн, які стикаються з прямою загрозою з боку Росії, насамперед Молдови, підтримка України на білоруському кордоні через залученням невійськовою сили та операції з розмінування.