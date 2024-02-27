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Прем'єр Чехії: На спецсаміті в Парижі домовилися якнайшвидше збільшити потужності з виробництва зброї

Глава чеського уряду відзначив, що ініціативи його держави про "забезпечення боєприпасів із третіх країн" знайшла підтримку партнерів.

Прем'єр Чехії: На спецсаміті в Парижі домовилися якнайшвидше збільшити потужності з виробництва зброї
Глава уряду Чехії Петр Фіала
Фото: Х/ Petr Fiala

Ще одна домовленість учасників спеціального саміту союзників України, який відбувся 26 лютого у Парижі, - нарощування потужностей із виробництва зброї європейськими країнами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Затримати і зупинити Росію якнайдалі від наших кордонів — набагато кращий варіант, ніж якби Росія підійшла до кордонів Словаччини і захотіла просунутися далі. У Парижі ми домовилися збільшити постачання боєприпасів в Україну та якнайшвидше збільшити збройові потужності європейських країн", - розповів Фіала.

Він зауважив, що "рішучість протистояти російській агресії та підтримати Україну в її справедливій боротьбі виявилася дуже сильною".

Глава чеського уряду відзначив, що ініціативи його держави про "забезпечення боєприпасів із третіх країн знайшла відгук протягом усього саміту та отримає підтримку багатьох країн."

Саміт у Парижі 26 лютого. Про що домовлялися

  • До саміту 26 лютого також долучився через відеозв'язок Президент України Володимир Зеленський.
  • Країни-союзники домовилися за підсумками заходу створити ще одну коаліцію щодо надання зброї – цього разу далекобійних бомб і ракет.
  • Також точилися дискусії про відправлення західних військових в Україну. Президент Франції повідомив про відсутність відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому".
  • Президент Польщі наголосив, що в цьому питанні "не було абсолютно ніякої згоди" і "таких рішень абсолютно немає".
  • Крім того, учасники саміту схвалили п’ять "категорій дій", над якими необхідно терміново працювати. Серед них - кіберзахист, спільне виробництво зброї та боєприпасів на території України, захист країн, які стикаються з прямою загрозою з боку Росії, насамперед Молдови, підтримка України на білоруському кордоні через залученням невійськовою сили та операції з розмінування.
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