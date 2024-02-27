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Фінська компанія Fortum вимагає від Росії мільярдних компенсацій

Російська влада незаконно вилучила активи Fortum у квітні 2023 року.

Фінська компанія Fortum вимагає від Росії мільярдних компенсацій
Fortum вимагає від Росії мільярдних компенсацій
Фото: Rinna Härkönen / Yle

Фінська компанія Fortum вимагає від РФ компенсації за незаконну конфіскацію своїх активів. Сума компенсації має відповідати вартості акцій компанії та інвестицій у російський ринок.

Про це повідомило видання Yle.

Уточнюється, що сума позову може становити кілька мільярдів євро.

У квітні 2023 року російська влада незаконно вилучила активи Fortum. Таким чином компанія втратила контроль над своїми російськими підприємствами. В результаті у серпні минулого року Fortum списав російські активи на 1,7 млрд євро.

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Ще у липні 2023 року компанія надіслала російській владі повідомлення про судовий розгляд, але уряд РФ не відреагував.

  • Активи фінської компанії Fortum Oyj і німецької Uniper SE у Росії перейшли під державний контроль. Це перший такий крок з боку Кремля у відповідь на замороження активів європейськими країнами через вторгнення в Україну.
  • Управління зі стягнення боргів конфіскувало усі товарні знаки та логотипи, зареєстровані у Фінляндії компанією АНО ”ТВ-Новини, яка керує російським телеканалом Russia Today.
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