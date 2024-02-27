Фінська компанія Fortum вимагає від Росії мільярдних компенсацій

Фінська компанія Fortum вимагає від РФ компенсації за незаконну конфіскацію своїх активів. Сума компенсації має відповідати вартості акцій компанії та інвестицій у російський ринок.
Про це повідомило видання Yle.
Уточнюється, що сума позову може становити кілька мільярдів євро.
У квітні 2023 року російська влада незаконно вилучила активи Fortum. Таким чином компанія втратила контроль над своїми російськими підприємствами. В результаті у серпні минулого року Fortum списав російські активи на 1,7 млрд євро.
Ще у липні 2023 року компанія надіслала російській владі повідомлення про судовий розгляд, але уряд РФ не відреагував.
- Активи фінської компанії Fortum Oyj і німецької Uniper SE у Росії перейшли під державний контроль. Це перший такий крок з боку Кремля у відповідь на замороження активів європейськими країнами через вторгнення в Україну.
- Управління зі стягнення боргів конфіскувало усі товарні знаки та логотипи, зареєстровані у Фінляндії компанією АНО ”ТВ-Новини, яка керує російським телеканалом Russia Today.