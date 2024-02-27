Фінська компанія Fortum вимагає від Росії мільярдних компенсацій

Російська влада незаконно вилучила активи Fortum у квітні 2023 року.

Фінська компанія Fortum вимагає від РФ компенсації за незаконну конфіскацію своїх активів. Сума компенсації має відповідати вартості акцій компанії та інвестицій у російський ринок.

Про це повідомило видання Yle.

Уточнюється, що сума позову може становити кілька мільярдів євро.

У квітні 2023 року російська влада незаконно вилучила активи Fortum. Таким чином компанія втратила контроль над своїми російськими підприємствами. В результаті у серпні минулого року Fortum списав російські активи на 1,7 млрд євро.

Ще у липні 2023 року компанія надіслала російській владі повідомлення про судовий розгляд, але уряд РФ не відреагував.