Спікер Джонсон не вважає пріоритетним для Конгресу питання щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі президентом Джо Байденом та іншими представниками Конгресу у Білому домі, заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону, пише "Європейська правда".
"Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон", – підкреслив він.
Також важливим для Джонсона є продовження фінансування федерального уряду. Він додав, що учасники зустрічі "дуже оптимістичні" й сподіваються на досягнення угоди для запобігання шатдауну.
Насамкінець спікер Джонсон все ж згадав про розгляд законопроєкту щодо додаткового фінансування, який містить допомогу для України.
"Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата (представників) активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність", – сказав спікер.
- Напередодні президент Джо Байден Президент анонсував зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу, зокрема спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, щоб обговорити розблокування мільярдів доларів екстреної допомоги союзникам, включно з Україною.
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
- Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить документ. Минулого тижня Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.