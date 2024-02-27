Спікер Джонсон не вважає пріоритетним для Конгресу питання щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі президентом Джо Байденом та іншими представниками Конгресу у Білому домі, заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону, пише "Європейська правда".

"Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон", – підкреслив він.

Також важливим для Джонсона є продовження фінансування федерального уряду. Він додав, що учасники зустрічі "дуже оптимістичні" й сподіваються на досягнення угоди для запобігання шатдауну.

Насамкінець спікер Джонсон все ж згадав про розгляд законопроєкту щодо додаткового фінансування, який містить допомогу для України.

"Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата (представників) активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність", – сказав спікер.