Євросоюз планує наростити оборонну промисловість впродовж десяти років, — Bloomberg

Європейська комісія представить нову стратегію, яка все ще може бути змінена, протягом найближчих тижнів.

До 2035 року Євросоюз має намір закупити майже половину своїх оборонних систем у межах блоку, а також змінити тенденцію закупівлі військового обладнання в третіх країнах, пише Bloomberg.

Згідно з проектом документа, з яким ознайомилося Bloomberg, ця мета є частиною Європейської оборонно-промислової стратегії виконавчої влади ЄС, яка також окреслює спільні інвестиції, заходи щодо забезпечення важливих поставок і зміни кредитної політики Європейського інвестиційного банку.

Очікується, що Європейська комісія представить стратегію, яка все ще може бути змінена, протягом найближчих тижнів.

Вторгнення Росії в Україну оголило обмеження промисловості ЄС та його залежність від інших країн у ключових поставках і обороноздатності, внаслідок чого блоку доводиться боротися за нарощування виробничих потужностей і витрат після десятиліть недостатнього інвестування.

"Геополітичні події вказують на нагальну необхідність для Європи взяти на себе підвищену відповідальність за свою безпеку і підготуватися до ефективної протидії всьому спектру загроз, з якими вона стикається. ЄС повинен продовжувати ставати сильнішим гравцем у сфері безпеки та оборони, таким чином, більш спроможним постачальником безпеки не лише для своїх громадян, але й на користь міжнародного миру та безпеки", — йдеться у проекті.

Пропозиції в оборонній стратегії включають:

Мінімальний рівень для спільних закупівель оборонного обладнання та повернення назад тенденції до придбання військових систем у постачальників, які не входять до ЄС, щоб від третини до половини вартості оборонного ринку ЄС припадало на торгівлю всередині ЄС.

Механізми, що забезпечують негайне нарощування критично важливих постачань у разі нестачі або кризи та оперативне виявлення критичної залежності від третіх країн.

Розширення доступу промисловості до фінансування та програм ЄС і створення нових партнерств у галузі оборони та безпеки.

Визначення флагманських проєктів, на яких слід зосередити зусилля і ресурси.

На додаток до війни в сусідній Україні ЄС і його країни-члени стикаються з широко поширеними гібридними загрозами, включно з кібератаками, саботажем і зламом критичної інфраструктури, ідеться в проєкті.

Відповідно до стратегії, Євросоюзу необхідно мати можливість масового виробництва оборонного обладнання, такого як боєприпаси і безпілотники. Європа також має захистити свій доступ до морського, повітряного, кібернетичного і космічного просторів.

Ці зусилля вимагатимуть спільних інвестицій і спільних закупівель, а не придбання готового обладнання з третіх країн, якщо ЄС хоче перейти від реагування на надзвичайні ситуації до стану готовності.

Єврокомісія запропонує створити новий орган для координації інвестицій під назвою Рада з оборонної промислової готовності, щоб поліпшити співпрацю між державами-членами та комісією. Рада також стежитиме за критично важливими продуктами і ланцюжками постачань.

ЄС також пропонує визначити флагманські проєкти, як-от кібернетичний щит, інтегрована європейська система протиповітряної та протиракетної оборони, розробка датчиків, які дають змогу блоку виявляти, аналізувати та реагувати на загрози в космосі, а також захист критичної інфраструктури.