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У Берліні після 30 років розшуку затримали учасницю ліворадикальної "Фракції Червоної армії"

Вона та ще двоє учасників угруповання тероризували Німеччину збройними нападами протягом років. 

У Берліні затримали учасницю колишньої крайньої лівої організації "Фракція Червоної армії", яка переховувалася протягом 30 років. Даніела Клетте є звинувачуваною у тяжких злочинах та вчиненні великої кількості пограбувань, пише болгарське бюро Euronews.

65-річна жінка є однією з трьох колишніх членів групи, які роками перебували в розшуку поліції. Їх вважають причетними до щонайменше 12 пограбувань на півночі Німеччині. 

Також їх підозрюють у замаху на вбивство. 

Даніела Клетте
Фото: Stern
Даніела Клетте

"Фракція Червоної армії" – німецька ліворадикальна озброєна організація, що роками тероризувала Німеччину. За даними слідства, група вчиняла злочини принаймні до 2016 року. 

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