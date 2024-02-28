У Берліні після 30 років розшуку затримали учасницю ліворадикальної "Фракції Червоної армії"

Вона та ще двоє учасників угруповання тероризували Німеччину збройними нападами протягом років.

У Берліні затримали учасницю колишньої крайньої лівої організації "Фракція Червоної армії", яка переховувалася протягом 30 років. Даніела Клетте є звинувачуваною у тяжких злочинах та вчиненні великої кількості пограбувань, пише болгарське бюро Euronews.

65-річна жінка є однією з трьох колишніх членів групи, які роками перебували в розшуку поліції. Їх вважають причетними до щонайменше 12 пограбувань на півночі Німеччині.

Також їх підозрюють у замаху на вбивство.

Фото: Stern Даніела Клетте

"Фракція Червоної армії" – німецька ліворадикальна озброєна організація, що роками тероризувала Німеччину. За даними слідства, група вчиняла злочини принаймні до 2016 року.