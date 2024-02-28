Працівники "Lufthansa" знову збираються страйкувати - цього разу на три дні

Профспілка Verdi, яка опікується правами співробітників авіакомпанії "Lufthansa", оголосила про черговий страйк - цього разу наземний штат перевізника збирається не виходити на роботу три дні. Розпочати акцію мають намір у середу, 28 лютого.

Як повідомляє Deutsche Welle, боси "Lufthansa" намагалися домовитися зі страйкарями, обіцяючи перенести планове підвищення заробітньої плати з грудня на березень та виплатити працівникам "антиінфляційний" бонус у 3 тисячі євро. Але профспілка не погодилася на ці умови, вимагаючи додаткові 12,5% або 500 євро (дивлячись, що більше) для кожного співробітника щомісяця.

У профспілці стверджують, що їхні страйки організовані таким чином, щоб завдавати мінімальних незручностей пасажирам - хоча минулі акції обернулися масовими скасуваннями рейсів, які в деяких аеропортах сягнули 80%. Фінансовий регулятор Німеччини Бундесбанк вважає, що подібні страйки зробили свій внесок у падіння ВВП країни, яке призвело до рецесії.