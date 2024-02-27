Франція планує виробляти до 5 тисяч снарядів на місяць до кінця року

Наразі у Франції є проблеми з порохом і виробничими лініями.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню під час слухань у Національних зборах розповів про плани збільшення виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє видання Le Monde.

“Я сподіваюся, що ми зможемо виробляти від 4000 до 5000 (155-мм снарядів - ред.) на місяць”, - сказав Лекорню.

Він нагадав, що на початку війни в Україні Франція виробляла тисячу на місяць, а у 2023 році ця кількість зросла до 2 тис.

З лютого Франція вийшла на виробництво 3 тис. боєприпасів на місяць, але цього замало, додав міністр.

Він уточнив, що наразі є проблеми з порохом і виробничими лініями, але що оборонна компанія Nexter робить усе можливе, аби інвестувати у виробництво і відкрити додаткову лінію.

Ще одна домовленість учасників спеціального саміту союзників України, який відбувся 26 лютого у Парижі, - нарощування потужностей із виробництва зброї європейськими країнами.

Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні.