Глава МВС: бойову зброю громадяни повинні будуть здати після закінчення воєнного стану

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук, що бойову зброю громадяни повинні будуть здати.

Відповідаючи на питання журналістки щодо законодавства про зброю, яке досі не ухвалене, а в українців при цьому багато зброї на руках через війну, очільник МВС наголосив, що незабаром законодавство буде доопрацьоване й ухвалене.

При цьому він зауважив, що йдеться про два законопроєкти. Перший – закон про національний спротив, який визначить подальшу долю здобутої в якийсь спосіб, виданої чи трофейної зброї. Другий – закон про цивільну зброю, який також допрацьовується.

“Наша мета – щоб будь-яка зброя, яка якимось чином потрапила до рук наших громадян, зокрема і трофейна, не була десь схована на багато років і потім не використовувалась в кримінальних цілях, або в політичних процесах”, – наголосив міністр.

Він зазначив, що після ухвалення відповідного закону, громадяни повинні будуть повідомити про наявність у себе такої зброї і протягом 90 днів після закінчення воєнного стану здати її до підрозділів Національної поліції. Крім здачі такої зброї, у законопроєкті планують передбачити варіанти її знешкодження – вихолощення, переробку на дозволені види зброї або ж суб’єкти господарювання (підприємства чи організації) зможуть її викупити.

“Трофейну зброю, яку ми взяли у ворога, ми теж пропонуємо здавати. Зокрема це автоматична зброя – автомати. Однозначно, що поза законом після війни – це гранатомети, вони мають бути обов’язково здані до підрозділів системи МВС”, – підкреслив в інтерв’ю Ігор Клименко.

Другий закон, зауважив міністр, про цивільну зброю визначатиме, кому можна буде видавати зброю та яку. Зокрема це стосується і короткоствольної зброї (пістолетів).

“Ми маємо зробити нашу країну безпечною. Зробити, щоб зброя в руках наших громадян була зрозумілою для інших громадян”, – зазначив міністр.