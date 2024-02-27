Шестеро місцевих жителів віком від 17 до 21 року записали відео із підтримкою країни-агресорки.

Встановили особи та місцеперебування шістьох жителів Київщини, які влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова.

Як йдеться у повідомленні СБУ, молодикам від 17 до 21 року.

"Провокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів. За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео", – зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків у помешканні автора відео в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла.Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.

Фото: СБУ Молодики записали проросійське відео

Фото: СБУ Молодики записали проросійське відео

Фото: СБУ Молодики записали проросійське відео

Чоловікові планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Київському блогеру-"політексперту", який поширював фейки про війну, "світить" 8 років тюрми. "Блогер" ще до повномасштабного вторгнення був постійним гостем каналів Медведчука, де поширював прокремлівські наритиви.