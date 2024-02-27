Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Ворог наступає і вдень, і вночі, - Жорін

Російські окупаційні війська здійснюють наступальні дії під Авдіївкою вдень та вночі.

Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати - і вдень, і вночі. Основний напрямок, де підори тиснуть зараз - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки", - написав він у Telegram.

Жорін зазначив, що ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.

"Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи", - додав він.