Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Ворог наступає і вдень, і вночі, - Жорін

Російські окупаційні війська здійснюють наступальні дії під Авдіївкою вдень та вночі.
Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.
"Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати - і вдень, і вночі. Основний напрямок, де підори тиснуть зараз - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки", - написав він у Telegram.
Жорін зазначив, що ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.
"Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи", - додав він.
- 26 лютого речник ОСУВ Дмитро Лиховій повідомив, що захисники відійшли від села Ласточкине Донецької області, що неподалік Авдіївки. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що відхід українських сил у районі села Ласточкине є правильним і допомагає виснажити російські війська.
- Росіяни за добу збільшили кількість атак і обстрілів на Таврійському напрямку.
- За даними ГУР Міноборони, російські окупанти зосередили свої сили на Авдіївці, Куп'янську та Лимані.
- Раніше аналітики ISW зазначали, що у Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії.