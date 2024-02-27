Вчора, 26 лютого, близько 04:40 на автодорозі “Тернопіль – Львів” поблизу села Словіта Львівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє місцева поліція.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ 2109, 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, яким керував 41-річний львів’янин.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир ВАЗ 2109, 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги.

Зі свого боку, “Львівський портал” повідомив, що мікроавтобус "На щиті" займався евакуацією полеглих військових.

Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Встановлено, що водій ВАЗ 2109 перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

На початку лютого на Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані. Потерпілих госпіталізували до медзакладу.