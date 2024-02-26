На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС

Поки чоловік сидів у в’язниці, дружина мала фотографувати енергооб’єкти із прив’язкою до місцевості.

Служба безпеки України викрила подружжя, яке займалось підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

ФСБ завербувала до співпраці місцеве подружжя. При цьому основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Зазначається, що у поле зору ворога чоловік потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії Росії проти України.

"Згодом співробітники фсб встановили з ним контакт та дистанційно завербували. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання", – повідомили у спецслужбі.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину "на волі". Жінка мала знайти потрібні енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Окупанти обіцяли профінансувати всі поточні витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову "винагороду".

Отриману інформацію агресор планував використати для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

"Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації", – зазначили в СБУ.

Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також планують повідомили про підозру у держзраді дружині фігуранта. Триває розслідування.