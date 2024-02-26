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Болгарський прем’єр, начальник Генштабу та міністри прибули до Києва

До столиці України високопосадовці прибули поїздом.

Болгарський прем’єр, начальник Генштабу та міністри прибули до Києва
Болгарська делегація у Києві
Фото: БТА

Вранці у понеділок, 26 лютого, до столиці України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Крім нього, до Києва приїхала делегація високопосадовців.

Про це повідомили в АрміяInform із посиланням на болгарські ЗМІ. 

Зазначається, що до складу болгарської делегації входять міністри юстиції Атанас Славов, міністр навколишнього середовища Юліян Попов та міністр енергетики Румен Радев.

Болгарська делегація у Києві
Фото: БНТ
Болгарська делегація у Києві
Болгарська делегація у Києві
Фото: БНТ
Болгарська делегація у Києві

Крім того, до Києва прибули заступники міністрів оборони та закордонних справ – Станімір Георгієв та Тихомир Стойчев, а також начальник Генерального штабу адмірал Еміл Ефтімов.

Болгарська делегація прибула в Україну потягом.

  • Влада Болгарії готує поправки до кримінального кодексу країни, щоб дозволити переслідування кремлівського режиму за агресивну війну проти України. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль із розслідування російської агресії в Україні.
  • У січні міністр оборони Болгарії повідомив, що більшість вироблених у країні боєприпасів ідуть в Україну. Болгарія планує проводжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, а також запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО.
  • Проте Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для потреб ЗСУ, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням оплатити транспортні витрати. Рішення про відправлення БТР було ухвалено більш ніж три місяці тому в парламенті, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду про їх поставку.
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