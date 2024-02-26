Болгарський прем’єр, начальник Генштабу та міністри прибули до Києва

Вранці у понеділок, 26 лютого, до столиці України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Крім нього, до Києва приїхала делегація високопосадовців.

Про це повідомили в АрміяInform із посиланням на болгарські ЗМІ.

Зазначається, що до складу болгарської делегації входять міністри юстиції Атанас Славов, міністр навколишнього середовища Юліян Попов та міністр енергетики Румен Радев.

Фото: БНТ Болгарська делегація у Києві

Фото: БНТ Болгарська делегація у Києві

Крім того, до Києва прибули заступники міністрів оборони та закордонних справ – Станімір Георгієв та Тихомир Стойчев, а також начальник Генерального штабу адмірал Еміл Ефтімов.

Болгарська делегація прибула в Україну потягом.