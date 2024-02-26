Болгарський прем’єр, начальник Генштабу та міністри прибули до Києва

Вранці у понеділок, 26 лютого, до столиці України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Крім нього, до Києва приїхала делегація високопосадовців.
Про це повідомили в АрміяInform із посиланням на болгарські ЗМІ.
Зазначається, що до складу болгарської делегації входять міністри юстиції Атанас Славов, міністр навколишнього середовища Юліян Попов та міністр енергетики Румен Радев.
Крім того, до Києва прибули заступники міністрів оборони та закордонних справ – Станімір Георгієв та Тихомир Стойчев, а також начальник Генерального штабу адмірал Еміл Ефтімов.
Болгарська делегація прибула в Україну потягом.
- Влада Болгарії готує поправки до кримінального кодексу країни, щоб дозволити переслідування кремлівського режиму за агресивну війну проти України. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль із розслідування російської агресії в Україні.
- У січні міністр оборони Болгарії повідомив, що більшість вироблених у країні боєприпасів ідуть в Україну. Болгарія планує проводжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, а також запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО.
- Проте Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для потреб ЗСУ, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням оплатити транспортні витрати. Рішення про відправлення БТР було ухвалено більш ніж три місяці тому в парламенті, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду про їх поставку.