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Вночі ППО знищила 9 ворожих "шахедів" і 3 ракети Х-59

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської і Дніпропетровської областей.

Вночі ППО знищила 9 ворожих "шахедів" і 3 ракети Х-59

У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували територію України різними типами ракет та ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять "шахедів".

За даними Повітряних сил, балістичну ракету "Іскандер-М" окупанти запустили із тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 із Бєлгородської області, три керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційну – Х-31П із тимчасово окупованої території Запорізькоїх області. 

14 ударних безпілотників типу "Shahed" запустили із Курської області.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона знищила три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

Фото: Повітряні сили України

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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