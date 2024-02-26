Вночі ППО знищила 9 ворожих "шахедів" і 3 ракети Х-59

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської і Дніпропетровської областей.

У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували територію України різними типами ракет та ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять "шахедів".

За даними Повітряних сил, балістичну ракету "Іскандер-М" окупанти запустили із тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 із Бєлгородської області, три керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційну – Х-31П із тимчасово окупованої території Запорізькоїх області.

14 ударних безпілотників типу "Shahed" запустили із Курської області.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона знищила три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

Фото: Повітряні сили України

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.