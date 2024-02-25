Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
Італійські підручники — мрія Путіна
Італійські підручники — мрія Путіна
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з Путіним", - The New York Times

Ще до повномасштабної війни українці добре зарекомендували себе перед американцями.

ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з Путіним", - The New York Times
ЦРУ
Фото: telegraph.co.uk

Партнерство української розвідки і ЦРУ перетворило Україну, чиї розвідувальні служби довгий час вважалися повністю скомпрометованими Росією, на одного з найважливіших розвідувальних партнерів Вашингтона проти Кремля сьогодні.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Наразі в Україні за підтримки ЦРУ збудована мережа з 12 передових оперативних розвідувальних баз уздовж російського кордону та двох баз, на яких здійснюють перехоплення інформації з російських комунікацій. З цих баз, які часто перебувають у підземних бункерах, відбувається прослуховування російського ефіру, а зараз - ще й керуються дрони-камікадзе.

Українці також допомогли американцям переслідувати російських оперативників, які втручалися у президентські вибори в 2016 році.

Приблизно в 2016 році ЦРУ почало тренувати елітний український десантний загін, відомий як підрозділ 2245, який захоплював російські безпілотники та засоби зв’язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли їх перепроектувати та зламати московські системи шифрування. (Одним з офіцерів підрозділу був Кирило Буданов, нині генерал, який керує військовою розвідкою України).

ЦРУ також допомогло навчити нове покоління українських розвідників, які діяли в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де присутність росіян є великою.

Видання зазначає, що відносини розвідок США та України були настільки успішними, що ЦРУ хотіло відтворити їх з іншими європейськими спецслужбами, які спільно зосереджувалися на протидії Росії. Глава департаменту ЦРУ, який курує операції проти Росії, організував таємну зустріч у Гаазі. Там представники ЦРУ, британської МІ-6, ГУР МО, Голландської служби та інших агенцій домовилися почати об’єднувати більше своїх розвідувальних даних про Росію.

Результатом стала таємна коаліція проти Росії, і українці були її важливими учасниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies