ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з Путіним", - The New York Times

Ще до повномасштабної війни українці добре зарекомендували себе перед американцями.

Партнерство української розвідки і ЦРУ перетворило Україну, чиї розвідувальні служби довгий час вважалися повністю скомпрометованими Росією, на одного з найважливіших розвідувальних партнерів Вашингтона проти Кремля сьогодні.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Наразі в Україні за підтримки ЦРУ збудована мережа з 12 передових оперативних розвідувальних баз уздовж російського кордону та двох баз, на яких здійснюють перехоплення інформації з російських комунікацій. З цих баз, які часто перебувають у підземних бункерах, відбувається прослуховування російського ефіру, а зараз - ще й керуються дрони-камікадзе.

Українці також допомогли американцям переслідувати російських оперативників, які втручалися у президентські вибори в 2016 році.

Приблизно в 2016 році ЦРУ почало тренувати елітний український десантний загін, відомий як підрозділ 2245, який захоплював російські безпілотники та засоби зв’язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли їх перепроектувати та зламати московські системи шифрування. (Одним з офіцерів підрозділу був Кирило Буданов, нині генерал, який керує військовою розвідкою України).

ЦРУ також допомогло навчити нове покоління українських розвідників, які діяли в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де присутність росіян є великою.

Видання зазначає, що відносини розвідок США та України були настільки успішними, що ЦРУ хотіло відтворити їх з іншими європейськими спецслужбами, які спільно зосереджувалися на протидії Росії. Глава департаменту ЦРУ, який курує операції проти Росії, організував таємну зустріч у Гаазі. Там представники ЦРУ, британської МІ-6, ГУР МО, Голландської служби та інших агенцій домовилися почати об’єднувати більше своїх розвідувальних даних про Росію.

Результатом стала таємна коаліція проти Росії, і українці були її важливими учасниками.