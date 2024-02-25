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Планів наступу готуватимуть декілька через витік інформації

План уже є, і він чіткий, але деталей не буде.

Планів наступу готуватимуть декілька через витік інформації
президент Володимир Зеленський
Фото: Макс Требухов

Україна готує декілька нових планів наступу. Їх саме декілька через виток інформації, сказав президент України на пресконференції.

План наступу пов'язаний зі зміною керівництва. Він чіткий, але деталей не буде.

"Планів буде готуватись кілька через виток інформації", – повідомив Володимир Зеленський.

На запитання про те, чого він замінив головкома, президент сказав, що це "внутрішній момент". 

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