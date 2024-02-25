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Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський

Хто стоїть за зливом даних – він не сказав. 

Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
Фото: скріншот

Росія була в курсі підготовки Україною наступу ще до його початку. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

Він заявив, що зараз Україна має військовий план, але не обговорюватиме його. Президент вважає, що чим менше людей знатимуть план армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян.

"Наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії", – сказав він.

Хто стоїть за зливом даних ворогу – він не сказав. 

Зеленський також додав, що від цього року залежатиме формат закінчення війни. 

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