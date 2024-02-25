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Зеленський – про можливість переговорів із Путіним: дамо майданчик, де він може погодитися з поразкою

Президент наголосив, що якщо Україна програє, її не буде, тому такий фінал не підходить.

Зеленський – про можливість переговорів із Путіним: дамо майданчик, де він може погодитися з поразкою
Зеленський на пресконференції
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість переговорів із російською владою. Україна запропонує майданчик, на якому президент РФ може погодитися з тим, що він програв війну і що це була велика помилка, сказав президент, відповідаючи на запитання LB.ua.

На запитання американського журналіста про те, чи не час говорити з Путіним, Зеленський після паузи сказав: "Чи можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?".

"Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні", – сказав він, наголосивши, що в нас немає альтернативи не перемогти.

Якщо Україна програє, її не буде, тому такий фінал не підходить.

"Чи Україна програє, чи буде складно, чи буде велика кількість жертв – залежить від вас, партнерів, західного світу", – сказав він, підкресливши важливість надання зброї.

Зеленський додав, що він намагається максимально розповідати українцям правду про війну, наскільки це можливо.

  • Сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на другий саміт щодо української формули миру можуть покликати представників Росії. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак. 
  • Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.  "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
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