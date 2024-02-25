Зеленський – про можливість переговорів із Путіним: дамо майданчик, де він може погодитися з поразкою

Президент наголосив, що якщо Україна програє, її не буде, тому такий фінал не підходить.

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість переговорів із російською владою. Україна запропонує майданчик, на якому президент РФ може погодитися з тим, що він програв війну і що це була велика помилка, сказав президент, відповідаючи на запитання LB.ua.

На запитання американського журналіста про те, чи не час говорити з Путіним, Зеленський після паузи сказав: "Чи можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?".

"Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні", – сказав він, наголосивши, що в нас немає альтернативи не перемогти.

Якщо Україна програє, її не буде, тому такий фінал не підходить.

"Чи Україна програє, чи буде складно, чи буде велика кількість жертв – залежить від вас, партнерів, західного світу", – сказав він, підкресливши важливість надання зброї.

Зеленський додав, що він намагається максимально розповідати українцям правду про війну, наскільки це можливо.