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Росіяни вдарили по селу поблизу Запоріжжя, є загиблий і поранені (оновлено)

Напередодні у Запоріжжі було чути вибух.

Росіяни вдарили по селу поблизу Запоріжжя, є загиблий і поранені (оновлено)
Фото: Юрій Малашко

Сьогодні у Запоріжжі було чути вибух, за інформацією глави Запорізькою ОВА, росіяни вдарили по селу Широке на околиці обласного центру.

Про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

"Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом", — написав Федоров.

Пізніше він поінформував, що внаслідок удару по фермерському господарству у селі Малашівка Широківської громади загинула одна людина, а троє отримали поранення.

У Запоріжжі після чергової масованої атаки росіян є влучання. За попередніми даними, ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. Постраждали шестеро людей.

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