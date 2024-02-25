Росіяни вдарили по селу поблизу Запоріжжя, є загиблий і поранені (оновлено)

Напередодні у Запоріжжі було чути вибух.

Сьогодні у Запоріжжі було чути вибух, за інформацією глави Запорізькою ОВА, росіяни вдарили по селу Широке на околиці обласного центру.

Про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

"Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом", — написав Федоров.

Пізніше він поінформував, що внаслідок удару по фермерському господарству у селі Малашівка Широківської громади загинула одна людина, а троє отримали поранення.

У Запоріжжі після чергової масованої атаки росіян є влучання. За попередніми даними, ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. Постраждали шестеро людей.