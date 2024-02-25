Буданов: Кримський міст впаде

Керівник ГУР розповів, що поки що росіяни протидіють цьому.

Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Кримський міст – впаде. Про це він сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" у відповідь на запитання про те, чого очікувати цьому місту.

"Він впаде. Ну що тут очікувати", – сказав він.

На запитання чому це не відбулося зараз, Буданов додав, що росіяни поки що працюють на протидію.

"Проти нас воюють не такі вже дурні, які всім хотілося б бачити. Вони теж працюють на протидію. Це змагання. Хтось переможе. Завжди той, хто нападає, рано чи пізно отримує перевагу. Вони захищаються в цій ситуації", – додав начальник ГУР.