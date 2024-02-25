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Буданов: Кримський міст впаде

Керівник ГУР розповів, що поки що росіяни протидіють цьому. 

Буданов: Кримський міст впаде

Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Кримський міст – впаде. Про це він сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" у відповідь на запитання про те, чого очікувати цьому місту.

"Він впаде. Ну що тут очікувати", – сказав він.

На запитання чому це не відбулося зараз, Буданов додав, що росіяни поки що працюють на протидію.

"Проти нас воюють не такі вже дурні, які всім хотілося б бачити. Вони теж працюють на протидію. Це змагання. Хтось переможе. Завжди той, хто нападає, рано чи пізно отримує перевагу. Вони захищаються в цій ситуації", – додав начальник ГУР.

  • Сьогодні Головне управління розвідки порадило людям в Криму не користуватися зведеним окупантами міст через керченську протоку.
  • Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022. 
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