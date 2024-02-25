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Російська армія не окупувала Ласточкине на Авдіївському напрямку, на околиці точаться бої, — Лиховій

Бої за населений пункт точаться на західних околицях Ласточкиного.

Російська армія не окупувала Ласточкине на Авдіївському напрямку, на околиці точаться бої, — Лиховій
Фото: скріншот

Підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного на Авдіївському напрямку. Там аразі йдуть бої на західних околицях населеного пункту.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі "УП".

"На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", — заявив речник ЗСУ.

За словами військового, там тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських воїнів.

Раніше з'явилася інформація, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.

За словами речника ОСУВ "Таврія", російські військові прагнуть здобути певні успіхи на Авдіївському напрямку до дат, пов’язаних з 23 та 24 лютого. Ворог отримав підсилення на цьому напрямку, а також здійснив перегрупування.17 лютого, згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська залишили Авдіївку та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах.

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