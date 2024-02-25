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Російські війська посилили угруповання на трьох напрямках фронту, — Сили оборони

Окупанти посилили підрозділи у Донецькій області.

Російські війська посилили угруповання на трьох напрямках фронту, — Сили оборони
Фото: defence-ua.com

Захоплення адміністративних меж Донецької області напередодні виборів президента РФ є для окупантів важливим тому армія РФ посилилює угрупування на трьох напрямках Донеччини.

Про це повідомив начальник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков в ефірі телемарафону, пише "Дзеркало тижня".

"Ворог посилив угрупування на Часів Яр, можна сказати, що тут відбулося деяке вливання у нього підрозділами. Також там, де напрямок Лисівка – Андріївка, два піхотних полки територіальних військ могли спостерігати, – нещодавно він туди направив", – наголосив Калашніков.

Для посилення біля села Іванівське Донецької області РФ залучила 150 мотострілецьку дивізію та 102 мотострілецький полк.

"Тобто оці саме три напрямки для нього є пріоритетними. І тут він не жалкує резерви, які у нього є. І він сюди направляє. Деякі підрозділи з авдіївського напрямку також направлені сюди для ведення бойових штурмових дій", – додав речник.

  • У Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії. 
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