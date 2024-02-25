Федоров повідомив про випробування "українських ланцетів"

У державі триває робота з виготовлення різних типів БпЛА: від FPV до морських.

Україна досягне цілі з виробництва одного мільйону FPV-дронів у 2024-му, запевнив віцепрем'єр Михайло Федоров під час форуму, що проходить сьогодні в Києві.

У січні і лютому вже законтрактували сотні тисяч безпілотників. Окрім FPV, йде робота з виробництва інших безпілотників.

"Ця ціль у цьому році буде виконана, і тільки FPV-дронів буде більше мільйона. А взагалі по кожному напрямку, не тільки FPV, а і розвідувальні літаки, і ударні коптери, і ударні далекобійні, камікадзе-БпЛА, і човни, і наземні платформи, і РЕБ – всього цього буде більше", – сказав Федоров.

Віцепрем'єр додав, що нещодавно протестували так звані українські "ланцети" – уже є сім компаній, які розробляють аналог російського дрону.

Президент торік анонсував, що наступного року Україна виготовить один мільйон дронів.

Міністр стратегпрому Камишін пояснював, що названа кількість – суто FPV-дрони.

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Що таке FPV-безпілотники і чому вони важливі

FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму та знешкодження важкої бронетехніки.

FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити з ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.