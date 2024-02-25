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Умєров: "Робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є"

Міністр оборони зазначив, ще подробиці плану не розголошуватимуть. 

Умєров: "Робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є"
Рустем Умєров
Фото: скріншот

Україна має план дій на рік, однак публічно його не обговорюватиме. 

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав на форумі "Україна. Рік 2024". Умєров додав, що міністерство працює з усіма складовими Сил оборони для того, щоб досягти мети.

"Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результат у 24-му році", – запевнив міністр.

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