Умєров: "Робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є"

Україна має план дій на рік, однак публічно його не обговорюватиме.

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав на форумі "Україна. Рік 2024". Умєров додав, що міністерство працює з усіма складовими Сил оборони для того, щоб досягти мети.

"Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результат у 24-му році", – запевнив міністр.