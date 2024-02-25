Умєров: "Робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є"

Україна має план дій на рік, однак публічно його не обговорюватиме.
Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав на форумі "Україна. Рік 2024". Умєров додав, що міністерство працює з усіма складовими Сил оборони для того, щоб досягти мети.
"Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результат у 24-му році", – запевнив міністр.
- Після призначення головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського президент Володимир Зеленський одним із його завдань називав "реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив".
- "Відсутність плану", за даними медіа, була однією з претензій до попереднього головкома Валерія Залужного.