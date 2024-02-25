Під час російських обстрілів на Харківщині постраждав волонтер

Росіяни впродовж доби знову завдали масованих ударів по Харківщині. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Хатище, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та ін.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, під обстрілом опинився Куп’янськ, там пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка зазнавав осколкових поранень 44-річний волонтер, госпіталізований до медичної установи.

Внаслідок обстрілу двома КАБами по смт. Приколотне пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства. Також окупанти завдали артилерійських ударів по с. Козача Лопань Харківського району.

Фото: Олег Синєгубов

У с. Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення "Укрпошти". Без постраждалих.

У с. Лиман Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горіла господарча будівля свиноферми на площі 600 м². Загинули 23 тварини, 52 — вдалося врятувати.