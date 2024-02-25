Сили оборони ліквідували ще 810 російських окупантів, 29 артсистем і 2 ворожі ракети

Впродовж минулої доби українські Сили оброни знищили ще 810 росіян, 29 артилерійських систем та 22 ворожі БпЛА. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 409 820 військових.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 409820 (+810) осіб,
- танків ‒ 6542 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,
- артилерійських систем – 9981 (+29) од,
- РСЗВ – 999 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 684 (+0) од,
- літаків – 340 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1907 (+2),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)
Дані уточнюються.