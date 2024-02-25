Сили оборони ліквідували ще 810 російських окупантів, 29 артсистем і 2 ворожі ракети

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Впродовж минулої доби українські Сили оброни знищили ще 810 росіян, 29 артилерійських систем та 22 ворожі БпЛА. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 409 820 військових.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 409 820 військових.

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