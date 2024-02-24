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Ворог за день здійснив 20 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 197 вибухів.

Ворог за день здійснив 20 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: EPA/UPG

Протягом дня 24 лютого росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 197 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади, повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (8 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (26 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з АГС (109 вибухів), з міномету (32 вибухи), артилерії (4 вибухи) та удар двома FPV-дронами.

Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (3 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).

Сьогодні ввечері ворог обстріляв ферму у Лимані на Харківщині, загинули два десятки свиней. Ще 52 тварини вдалося врятувати.

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