Ми, як і раніше, переконані, що можемо забезпечити перемогу народу України, – заява лідерів G7

Сьогодні, 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідери G7 опублкували на сайті Європейської ради спільну заяву.

“Ми, лідери Великої семи (G7), зустрілися сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та ще раз привітати хоробрість і стійкість українського народу, який невтомно бореться за свободу та демократичне майбутнє України”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Україна 2 роки чинила опір незаконному, невиправданому та неспровокованому повномасштабному вторгненню Росії, яке є кричущим порушенням Статуту ООН. Українці довели свою волю перемогти військову машину Путіна, відновити територіальну цілісність свого народу та захистити суверенітет і незалежність України.

“Велика сімка” зауважує, що Путін не зміг досягти своєї стратегічної мети підкорити Україну. Натомість він щодня змушує свій власний народ платити високу ціну за безрозсудні дії свого уряду. Він виснажив ресурси Росії для фінансування непотрібної війни, розірвав російські сім’ї та забрав сотні тисяч життів росіян.

“Ми як і раніше переконані, що можемо забезпечити перемогу народу України в боротьбі за своє майбутнє та допомогти створити всеосяжний, справедливий і міцний мир”, – йдеться у заяві.

“Велика сімка” продовжуватиме підтримувати право України на самооборону та підтверджує відданість довгостроковій безпеці України, зокрема шляхом укладення та виконання двосторонніх зобов’язань і домовленостей у сфері безпеки, на основі Спільної декларації підтримки України, яку схвалили у Вільнюсі в липні минулого року.

Лідери блоку високо оцінюють досягнення України на сьогоднішній день і вітають рішення Європейської Ради в грудні минулого року відкрити переговори про вступ з Україною. Вони вітають прогрес України у виконанні умов програми розширеного фінансування МВФ.

Відбудова України, починаючи з раннього відновлення, залишається ключовим пріоритетом.

“Ми закликаємо Росію негайно припинити загарбницьку війну та повністю й безумовно вивести свої війська з міжнародно визнаної території України. Ми закликаємо всі країни дотримуватись міжнародного права та жодним чином не підтверджувати та не потурати спробам Росії заволодіти територією силою. Ми ніколи не визнаємо ні минулих, ні майбутніх «виборів», проведених Росією на території України, ні їх результатів. Заявлений намір Росії провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є обурливим порушенням суверенітету України”, – йдеться у заяві.

“Велика сімка” як і раніше прагне притягнути винних до відповідальності за їхні звірства проти народу України відповідно до міжнародного права і виступає за створення трибуналу.

Лідери блоку закликають Росію звільнити всіх осіб, яких вона незаконно затримала, і безпечно повернути всіх цивільних осіб, яких вона незаконно передала або депортувала, починаючи з тисяч дітей.

“Ми також наголошуємо на важливості просування до обміну всіма військовополоненими та вітаємо зусилля в цьому відношенні з боку інших країн-партнерів та учасників. Нарешті, ми продовжуватимемо підтримувати українських переміщених осіб та біженців і захищати тих, хто цього потребує. Ми знову заявляємо про нашу підтримку Реєстру збитків Ради Європи для України”, – йдеться у заяві.

Також у заяві відзначили успіх України у значному розширенні експорту продовольства через Чорне море, що допоможе прогодувати світ. Завдяки українському морському коридору та лініям солідарності ЄС Україна на шляху експорту всього зерна зі свого врожаю 2023 року, незважаючи на атаки Росії на українські порти та її вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

“Ми продовжуватимемо допомагати Україні експортувати її зерно та сільськогосподарську продукцію до найбільш уразливих країн, у тому числі шляхом впровадження Схеми перевірки зерна, яку Україна очолюватиме цього року. Ми закликаємо Росію припинити свої зусилля щодо створення зброї у постачанні продовольства та підтримувати безпечне комерційне судноплавство Чорним морем”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що безвідповідальна ядерна риторика Росії, її позиція стратегічного залякування та підрив режимів контролю над озброєннями є неприйнятними. Загрози Росії застосуванням ядерної зброї, а тим паче будь-яке застосування ядерної зброї Росією в контексті її загарбницької війни проти України є неприпустимими.

“Ми як і раніше віддані повному впровадженню та виконанню наших санкцій проти Росії та вживанню нових заходів, якщо це необхідно. Ми продовжуємо протидіяти, тісно співпрацюючи з третіми країнами, будь-яким спробам ухилитися від наших санкцій і заходів експортного контролю та обійти їх. Ми запровадимо додаткові санкції проти компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають Росії придбати зброю або ключові ресурси для зброї. Ми також будемо вводити санкції проти тих, хто допомагає Росії придбати інструменти та інше обладнання, яке допомагає російському виробництву зброї або військово-промисловому розвитку”, – йдеться у заяві.

Також блок буде продовжувати вживати заходів для обмеження майбутніх енергетичних доходів Росії.

“Ми рішуче засуджуємо експорт Північною Кореєю та закупівлю Росією балістичних ракет Північної Кореї, що є прямим порушенням відповідних резолюцій РБ ООН, і закликаємо їх негайно припинити таку діяльність. Ми закликаємо Іран припинити допомогу російській армії та її війні в Україні. Висловлюємо стурбованість передачею до Росії від підприємств КНР матеріалів і комплектуючих подвійного призначення для озброєнь і техніки військового виробництва”, – повідомила “Велика сімка”.

За даними Світового банку, збитки від війни Україні перевищують 486 мільярдів доларів США. Зобов’язання Росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди зрозумілі. “Велика сімка” сповнена рішучості забезпечити повну відповідальність і підтримує Україну в отриманні компенсації за збитки, травми та шкоду, спричинені агресією Росії.

“Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами, суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні. Ми вітаємо ухвалення правових актів ЄС щодо надзвичайних доходів центральних депозитаріїв цінних паперів, отриманих від знерухомлених суверенних активів Росії, і заохочуємо до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов’язань і відповідно до чинного законодавства” – повідомила “Велика сімка”.

Також “Велика сімка” продовжуватиме підтримувати Україну в подальшому розвитку Формули миру Президента Зеленського та бере на себе зобов’язання підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, який відповідає принципам Статуту ООН, міжнародному праву та поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Оскільки Україна вступає в третій рік цієї невпинної війни, її уряд і народ можуть розраховувати на підтримку Великої сімки стільки, скільки потрібно.