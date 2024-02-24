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Зеленський обговорив із міністром оборони Швеції перспективи спільного виробництва зброї

Також сторони обговорили перспективи підписання угоди про безпекові гарантії.

Зеленський обговорив із міністром оборони Швеції перспективи спільного виробництва зброї
Володимир Зеленський і Пол Йонсон
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном, який прибув із візитом до України в день другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Офіс президента. 

Глава держави зазначив, що візит очільника оборонного відомства Швеції є важливим знаком солідарності його країни з Україною.

“Сьогодні день початку цієї трагедії, і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут”, – сказав президент.

Володимир Зеленський подякував уряду Швеції за потужну конкретну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже 700 млн євро, що став найбільшим за обсягом. До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.

 

Під час зустрічі було обговорено перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.

Володимир Зеленський також високо оцінив підтримку з боку Швеції Української формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.

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