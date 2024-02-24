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В українських дронах буде штучний інтелект німецького виробництва, – меморандум

Меморандум підписали з німецькою компанією Helsing.

В українських дронах буде штучний інтелект німецького виробництва, – меморандум
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сьогодні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Він передбачає, зокрема, використання штучного інтелекту німецького виробництва в українських дронах, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. 

Зазначається, що це ще один результат конференцій щодо спільного виробництва озброєнь, які відбувалися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року. 

“Попереду ще низка конференцій такого масштабу, як у Вашингтоні, де були присутні спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також міністр оборони США Ллойд Остін, виробники та інші знакові люди. Ми готуємо багато сюрпризів. Я нагадаю, що про спільне виробництво озброєнь домовлялися Володимир Зеленський та Джо Байден”, – повідомив Єрмак. 

Такоє він зазначив, що Helsing – це німецька компанія, що розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології. Вона є партнером з Rheinmetall з 2022 року, а ще співпрацює з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року.

Цей меморандум має конкретну мету – підсилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ у БПЛА українського виробництва.

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