Дмитро Кулеба: До кінця березня ЄС планує передати в Україну майже 170 тисяч снарядів

Європа також працює над подальшим збільшенням обсягів постачань.

Євросоюз планує надати Україні до кінця березня майже 170 тисяч снарядів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.

"Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачань", - зазначив міністр.

За словами дипломата, Боррель "підтвердив повну солідарність ЄС з Україною".

"Багато вдосконалень і рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке ухвалення", додав міністр.

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