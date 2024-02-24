Дмитро Кулеба: До кінця березня ЄС планує передати в Україну майже 170 тисяч снарядів

Євросоюз планує надати Україні до кінця березня майже 170 тисяч снарядів.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.
"Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачань", - зазначив міністр.
За словами дипломата, Боррель "підтвердив повну солідарність ЄС з Україною".
"Багато вдосконалень і рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке ухвалення", додав міністр.
Боєприпаси для України від ЄС
- У січні Жозеп Боррель заявив, що Київ отримає від європейських партнерів пів мільйона снарядів до кінця березня.
- Згодом євродипломат повідомив, що Євросоюз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.
- Раніше з'явилася інформація, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів.
- Торік у грудні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а у 2024-му доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.