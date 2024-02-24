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Україна повернула ще двох дітей з окупованої Луганщини

Діти два роки жили в окупації без матері.

Україна повернула ще двох дітей з окупованої Луганщини
Фото: Facebook/Aris Messinis

З тимчасово окупованої РФ території Луганської області вдалося повернули двох дівчат-підлітків.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На момент широкомасштабного вторгнення Росії вони жили з бабусею і дідусем у селі на Луганщині. Їхня матір працювала в місті. Село швидко захопили росіяни, тож вивезти доньок одразу не вдалося.

Протягом 2022 року дівчата змушені були вчитися у школі за російською програмою. Згодом загарбники почали тиснути на бабусю й дідуся, погрожували і наполягали на оформленні опіки над онучками за російським зразком.

Дівчата майже два роки не могли побачити матір через війну. Вивезти рідних сестер допомогли Мінреінтеграції, громадська спілка "Українська мережа за права дитини" і проєкт з пошуку і повернення дітей "Шлях додому".

Нещодавно на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14-річну дівчину сироту, яка після смерті бабусі залишилася одна на окупованій території. Разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками.

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