Із окупованої Херсонщини вдалося повернути ще п'ятьох дітей

Від початку року вдалося повернути 16 дітей з Херсонщини.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14-річну дівчину сироту, яка після смерті бабусі залишилася одна на окупованій території. Разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олесандр Прокудін.

"14-річна дівчинка – сирота. Вона жила з бабусею-опікункою. І от найрідніша людина померла. Дитина залишилася одна в окупації. Важко уявити, що переживала й відчувала дівчина. Але сьогодні вона на вільній українській землі. Де про неї подбають. Дитина – одна з тих, кого вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини", – розповів Прокудін.

Разом з нею вдалося повернути ще чотирьох дітей з батьками. Дорослі самі звернулися до благодійної організації Save Ukraine з проханням допомогти.

"Дякую усім, хто вириває дітей з жахів окупації. Від початку року вдалося повернути 16 дітей з Херсонщини", – додав глава Херсонської ОВА.

Українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла прикриваючись гуманітарними мотивами.