Окупанти депортували близько 20 тисяч українських дітей на територію РФ, – Генпрокурор

Цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності

Українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла прикриваючись гуманітарними мотивами.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Андрій Костін зауважив, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом. Він також додав, що Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що "в жодній із ситуацій, які розглядала Комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановленим міжнародним гуманітарним правом. Переміщення не були виправдані ані питаннями безпеки, ані медичними підставами".

"У наших провадженнях перевіряється інформація щодо 19546 дітей, які були примусово вивезені росією під виглядом "гуманітарних операцій", – розповів Андрій Костін.

За словами Генпрокурора, цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності: надають російське громадянство, влаштовують у російські сім'ї, змушують проходити перевиховання російською мовою, забороняють їм розмовляти українською.

Хлопчиків-підлітків часто змушують брати участь у програмах мілітаризації.

"Ми повинні використовувати кожну можливість, аби ефективно протидіяти цим кричущим порушенням міжнародного права та повернути дітей додому. Ми не маємо ні законних, ні моральних підстав зупинятися доти, доки кожна дитина не повернеться додому цілою та неушкодженою", – закликав генпрокурор.

В Україні розслідують майже 3,5 воєнних злочинів російської армії проти дітей.