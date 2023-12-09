В Україні розслідують майже 3,5 воєнних злочинів російської армії проти дітей

Генпрокурор Андрій Костін під час першої зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей зазначив, що наразі в Україні розслідується 3440 воєнних злочинів проти дітей. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

На його переконання, участь у Коаліції більш як 60 держав є сигналом, що світ об'єднався, аби покласти край безкарності за звірства Росії та допомогти повернути українських дітей на батьківщину.

"Ми впроваджуємо стандарти правосуддя, дружнього до дитини, яке покликане захистити їхні права та інтереси. Разом з тим ми продовжуємо тісно співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. Наша мета – забезпечити відповідальність злочинців на всіх рівнях – національному та міжнародному", – наголосив Андрій Костін.

Воєнні злочини РФ: