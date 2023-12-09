Головне за ніч та ранок суботи, 9 грудня: бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, удари по Миколаєву та Нікопольщині

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 95 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки, де наші захисники відбили 24 атаки.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 900 солдатів російської армії, 6 ворожих танків та 14 крилатих ракет. Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають 338 120 росіян.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 8 грудня Миколаїв зазнав ракетного удару. Окупанти влучили по відкритій території на околицях міста, повідомили у Миколаївській ОВА.

Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. А сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, минулося без руйнувань та постраждалих.

Російська армія вночі вдарила з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

"Вночі агресор обстріляв Нікополь. Вдарив з важкої артилерії. Ніхто не постраждав", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Сергія Лисака, в інших населених пунктах області все ніч минула спокійно, без ворожих атак.

У суботу вранці столичні комунальні служби розпочали демонтаж пам'ятника радянському діячеві Миколі Щорсу.

"Прямо зараз столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус", – пишуть в КМДА.

Монумент Щорса зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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