У суботу вранці столичні комунальні служби розпочали демонтаж пам'ятника радянському діячеві Миколі Щорсу. Через демонтаж пам'ятника можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.Про це повідомляє у Телеграмі КМДА.

Фото: Lb.ua

"Прямо зараз столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус", – пишуть в адміністрації.

Фото: Lb.ua

У КМВА попереджають, що для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Фото: Lb.ua

Монумент Щорса зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Що передувало:

10 листопада уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

15 листопада на Берестейському проспекті у Києві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.