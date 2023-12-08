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Унікальна спецоперація СБУ з ліквідації російського штабу на Поліссі посприяла звільненню Київщини, - Малюк

Спецоперація, завдяки якій командний пункт загарбників було знищено, була реалізована СБУ у взаємодії із 44 артилерійською бригадою ОК “Захід” ЗСУ.

Унікальна спецоперація СБУ з ліквідації російського штабу на Поліссі посприяла звільненню Київщини, - Малюк
Фото: Пресслужба СБУ

Служба безпеки України розповіла про спецоперацію зі знищення в березні 2022 року тилового пункту управління росіян на Поліссі. Ця унікальна диверсійна операція з використанням важкої артилерії стала вагомим внеском СБУ у звільнення Київщини від окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Деталі спецоперації СБУ представлені у фільмі “Лігво ворога. Ліквідація” з документального циклу “СБУ. Спецоперації перемоги”. 

“Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале, якісне, диверсійне відпрацювання СБУ разом із артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом — ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України”, - розповів очільник СБУ Василь Малюк.

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У штабі розташовувалось керівництво російських військ, які наступали на Київ. Поруч окупанти зберігали велику кількість техніки, боєприпасів і палива. 

Спецпризначенці СБУ непомітно доставили артилерію у так звану сіру зону, впритул до російських позицій. Важкі 152-мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога. 

“Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворога хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії”, - зауважив голова СБУ. 

Спецоперація, завдяки якій командний пункт загарбників було знищено, була реалізована СБУ у взаємодії із 44 артилерійською бригадою ОК “Захід” ЗСУ. 

Після цієї операції ЦСО “А” та 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ разом із Силами оборони мінували логістичні артерії, підривали мости та нищили російську техніку та окупантів. 

Як раніше повідомлялось, СБУ розповість раніше невідомі деталі своїх резонансних спецоперацій, які змінюють хід війни. У циклі документальних фільмів “СБУ. Спецоперації перемоги” спецпризначенці поділяться деталями спецоперації з підриву Кримського мосту, операцій у Бахмуті та ін.

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