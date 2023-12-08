Можна очікувати подальшої активізації бойових дій з боку РФ найближчими тижнями, - розвідка Естонії

Основний упор російського наступу все ще спрямований на район Авдіївки.

Росія змінила тактику наступу і від прямих піхотних ударів перейшла до дальніх атак. Це суттєво заважало перегрупуванню українських підрозділів, укріпленню та вдосконаленню оборонних позицій.

Про це повідомляє ERR з посиланням на командувача Центру розвідки Міноборони Естонії полковника Антса Ківісельга.

"Ситуація в Україні стає напруженою. Загальна інтенсивність боїв знову зросла порівняно з попереднім тижнем, приблизно на чверть. Росія намагається повернути ініціативу на всіх лініях фронту, але, незважаючи на це, серйозних змін на передовій не було", - Антс Ківісельг.

Він уточнив, що основний упор російського наступу все ще спрямований на район Авдіївки.

"Посилення вогню з непрямого наведення можна помітити і на інших ділянках фронту. Росія чинить тиск також на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На північному боці Бахмуту та південному напрямку на Мар'їнку РФ також досягла незначних успіхів", - розповів Ківісельг.

Полковник зазначив, що РФ почала перегрупування своїх збройних сил. Це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися більш інтенсивні наступальні дії.

Антс Ківісельг доповів, що цього тижня російські підрозділи, за різними оцінками, втратили близько 10 тис. пораненими або вбитими.

"Збройні сили України досі утримують два плацдарми через Дніпро, обидва в населених пунктах Кринки та Пойма. Це в свою чергу змусило Росію розгорнути додаткові війська на цьому напрямку. Водночас низька або недостатня згуртованість російських сил спричинила їм велику кількість втрат у нових зонах бойових дій. Це означає, що підрозділи, які вони не злагоджували, не знають району бою, потрапляють на мінні поля, побудовані їхніми підрозділами, і в результаті зазнають втрат", - сказав Ківісельг.

Раніше Антс Ківісельг повідомляв, що окупаційним військам РФ не вдасться відкинути українські підрозділи за Дніпро.