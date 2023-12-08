Йому інкриміновано колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору. Раніше за матеріалами СБУ Жогу заочно засудили до 12 років тюрми за участь у терористичній організації.

СБУ повідомила про підозру соратнику терориста Мотороли, який очолив окупаційний “парламент ДНР”.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Артема Жоги – очільника так званої «народної ради днр» у тимчасово захопленому Донецьку. Основним його завданням на цій «посаді» є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині регіону”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також він бере безпосередню участь у розподіленні «бюджетних» видатків місцевої окупаційної адміністрації РФ на потреби військових формувань країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

За даними слідства, Жога ще у 2014 році підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання «Спарта». Там він зблизився з терористом «Моторолою» та став його близьким другом і соратником.

Після загибелі ватажка син Жоги очолив угруповання і воював проти України до весни 2022 року, коли його було знищено під Волновахою.

Потім командування підрозділом терористів перейшло до його батька.

Встановлено, що 9 травня минулого року Жога їздив до Москви, щоб отримати з рук Путіна зірку героя РФ, якою окупанти посмертно нагородили його сина.

Також він був присутній у Кремлі під час підписання президентом РФ так званого «договору про вступ до складу росії» тимчасово окупованих територій України.

У 2023 році зловмисник взяв участь у незаконних виборах у Донецьку від кремлівської партії «єдина росія». За підсумками фейкового плебісциту Жогу призначили «головою псевдопарламенту ДНР».

СБУ нагадала, що раніше за матеріалами СБУ Жогу заочно засудили до 12 років тюрми за участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях.

Оскільки зловмисник переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його покарання.