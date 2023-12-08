Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
​Зеленський звільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
​Зеленський звільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
ГоловнаСуспільствоВійна

На доукомплектування саперів Спецслужби транспорту уряд виділив майже 800 млн гривень

За ці гроші закуплять безпілотники, металошукачі, автомобілі та інженерну техніку.

На доукомплектування саперів Спецслужби транспорту уряд виділив майже 800 млн гривень
Фото: Міноборони

На доукомплектування саперів Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) уряд виділив 788,8 млн гривень з резервного фонду державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міноборони із посиланням на розпорядження Кабміну. 

За ці гроші, зокрема, ДССТ закупить для саперів:

  • безпілотники 
  • металошукачі, оснащені засобами для виявлення мін
  • автомобілі та інженерну техніку для зведення фортифікаційних споруд 

Нині над розмінуванням українських територій працюють 400 мобільних груп саперів ДССТ, які щодня долають сантиметр за сантиметром, аби очистити території від наслідків війни. Ці люди – сміливі та професійні, більшість пройшли спеціальну фахову підготовку та щодня ризикують своїм життям. Тому обов’язок Міноборони – укомплектувати їх всім необхідним”, — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир. 

Зазначається, що доукомплектування зазначених груп спорядженням та технікою прискорить темпи розмінування, посилить фортифікаційні рубежі та знизить ризики для життя і здоров’я саперів.

 

  • Від початку російського вторгнення через міни та інші небезпечні предмети загинув 21 сапер ДСНС. Ще 77 були поранені.
  • Велика Британія і Нідерланди передадуть Україні обладнання для розмінування. Уряд Норвегії заявив, що додатково виділить нашій державі на розмінування близько 18 млн доларів (200 млн норвезьких крон).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies