За ці гроші закуплять безпілотники, металошукачі, автомобілі та інженерну техніку.

На доукомплектування саперів Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) уряд виділив 788,8 млн гривень з резервного фонду державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міноборони із посиланням на розпорядження Кабміну.

За ці гроші, зокрема, ДССТ закупить для саперів:

безпілотники

металошукачі, оснащені засобами для виявлення мін

автомобілі та інженерну техніку для зведення фортифікаційних споруд

“Нині над розмінуванням українських територій працюють 400 мобільних груп саперів ДССТ, які щодня долають сантиметр за сантиметром, аби очистити території від наслідків війни. Ці люди – сміливі та професійні, більшість пройшли спеціальну фахову підготовку та щодня ризикують своїм життям. Тому обов’язок Міноборони – укомплектувати їх всім необхідним”, — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Зазначається, що доукомплектування зазначених груп спорядженням та технікою прискорить темпи розмінування, посилить фортифікаційні рубежі та знизить ризики для життя і здоров’я саперів.