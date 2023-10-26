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Генштаб ЗСУ анонсував передачу Великою Британією систем ППО та обладнання для розмінування

Допомога надійде в найближчі місяці.

Генштаб ЗСУ анонсував передачу Великою Британією систем ППО та обладнання для розмінування
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Генштаб ЗСУ анонсував передачу Великою Британією систем ППО та обладнання для розмінування.

“Велика Британія непохитно підтримує Україну та її найнагальніші потреби. Я з гордістю повідомляю, що Сполучене Королівство разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, підписавши нові контракти щодо забезпечення України критично важливими системами протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварської кампанії бомбардувань Путіна, а також понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів нового обладнання, обіцяного, щоб дати українським солдатам те, що їм потрібно, щоб пробити смертельні мінні поля Росії”, - наголосив Державний секретар Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Високоповажний Грант Шаппс. 

Також Грант Шаппс взяв участь у своєму першому засіданні Ради Україна-НАТО, де міністри країн-членів та України обговорили поточну міжнародну реакцію на незаконне вторгнення Путіна.

Цей останній пакет також надасть важливе обладнання для допомоги українським солдатам у доланні мінних полів, мостові засоби для допомоги у переправах через річки та траншеї, а також важкі транспортні засоби для знищення російських невибухових перешкод і допомоги у створенні оборонних позицій для захисту критичної національної інфраструктури України.

Допомога надійде в найближчі місяці.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський закликав німецький бізнес інвестувати у виробництво ППО та іншої зброї в Україні. Глава держави зазначив, що Україна нарощує своє власне виробництво у оборонній сфері.

До цього стало відомо, що Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО Patriot та Iris-T для проходження зими. Також Україна отримає зенітки Gepard і необхідні боєприпаси.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна орендує ППО для посилення захисту у зимовий період. Інформацію щодо країн не розкривають.

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