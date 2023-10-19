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Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО Patriot та Iris-T для проходження зими

Також Україна отримає зенітки Gepard і необхідні боєприпаси.

Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО Patriot та Iris-T для проходження зими
Ілюстративне фото: зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальші постачання зброї та фінансову підтримку, пише DW. 

Крім того, Берлін надасть країні, яка обороняється від російського вторгнення, пакет допомоги для майбутнього зимового сезону, повідомив Шольц, виступаючи в бундестазі в четвер, 19 жовтня, з урядовою заявою напередодні саміту ЄС.

Центральним пунктом нового пакету допомоги стане "все, що є необхідним для ППО", зазначив глава уряду ФРН. 

За його словами, Німеччина зокрема, передасть Києву додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot, нові системи Iris-T, зенітні танки Gepard, а також необхідні боєприпаси. 

Німецький канцлер зазначив, що фінансування нової допомоги Україні необхідно обговорити і на європейському рівні. Йдеться, зокрема, про середньострокове фінансове планування ЄС, пояснив він.

Нагадаємо, "Укренерго" отримає від Німеччини 76 млн євро гранту для укріплення захисту об’єктів. Також модернізують мережі на кордоні з Європою.

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна орендує ППО для посилення захисту у зимовий період. Інформацію щодо країн не розкривають.

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