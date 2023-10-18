​Зеленський і румунський прем'єр обговорили шляхи транзиту української агропродукції територією Румунії

Співрозмовники також звернули увагу на прогрес України на шляху до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент окреслив ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки України з боку Румунії. Мова йшла про необхідність забезпечити захист південного регіону України та портової інфраструктури Дунаю від російських повітряних атак.

Також сторони обговорили взаємодію обох держав для забезпечення продовольчої безпеки та важливість розбудови нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції територією Румунії. Співрозмовники звернули увагу на прогрес України на шляху до ЄС, зокрема, у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ.

Зеленський відзначив сприяння румунської сторони в евакуації громадян України з Ізраїлю до Румунії.

Нагадаємо, нині у Києві відбулося спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого підписали спільну заяву щодо поглиблення співпраці у різних галузях.

Дві держави підписали, зокрема, меморандум про нарощення оборонних можливостей. Йдеться про збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва.